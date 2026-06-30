Berlin - Christian Görke, innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für seinen ersten Post beim Kurznachrichtendienst X anlässlich des Ausscheidens der Fußball-Nationalmannschaft bei der WM kritisiert.



"Der Kanzler muss ein anderes Spiel gesehen haben. Hier zeigt sich mal wieder, wie es um seine Wahrnehmung der Realität bestellt ist", sagte Görke der "Welt" (Mittwochausgabe). Seine Wahrnehmung der Verhältnisse in Deutschland sei auch mindestens eine merkwürdige. Sonst würde er nicht darauf kommen, in Deutschland würde zu wenig gearbeitet und zu viel krankgefeiert.



"Auch wenn das Ausscheiden schmerz: Was für ein Spiel", hatte Merz auf der Plattform X geschrieben. Das DFB-Team habe mit Einsatz und Teamgeist bei dieser WM das Land begeistert. "Wir sind stolz auf euch", so Merz. Nach Kritik ergänzte er, man feiere Erfolge gemeinsam und stehe in der Niederlage zusammen. "Das macht uns stark. Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott."





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