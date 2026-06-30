Dallas - Norwegen hat am Dienstag die Elfenbeinküste im Sechzehntelfinale der Fußball-WM mit 2:1 besiegt und sich durch einen späten Treffer von Erling Haaland den Einzug ins Achtelfinale gesichert.In Dallas entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung, in der sich beide Mannschaften nur wenige klare Torchancen erspielten. Die Elfenbeinküste war über weite Strecken leicht feldüberlegen und kam vor allem über Nicolas Pepe immer wieder gefährlich in die Nähe des norwegischen Strafraums.Mit zunehmender Spieldauer fand Norwegen besser ins Spiel und belohnte sich kurz vor der Pause. Antonio Nusa wurde auf der linken Seite in Szene gesetzt, zog nach innen und traf in der 39. Minute mit einem sehenswerten Schlenzer aus rund 14 Metern zur 1:0-Führung. Kurz danach hätte Erling Haaland beinahe nachgelegt, doch sein Abschluss aus kurzer Distanz wurde noch entscheidend geblockt.Nach dem Seitenwechsel übernahm die Elfenbeinküste zunehmend die Kontrolle. Pepe scheiterte zunächst am stark reagierenden Torhüter Orjan Nyland, ehe Norwegen auf der Gegenseite eine große Möglichkeit zum zweiten Treffer vergab: Nach einer Ecke rettete Amad Diallo einen Schuss von Andreas Heggem in der 67. Minute auf der Torlinie.Wenig später belohnten sich die Westafrikaner für ihren Aufwand. Nicolas Pepe setzte Amad Diallo mit einem starken Pass in Szene, der sich im Strafraum durchsetzte und den Ball in der 74. Minute zum 1:1 an Nyland vorbeischob.Die Partie schien anschließend auf eine Verlängerung zuzusteuern. Doch vier Minuten vor dem Ende schlug Norwegen erneut zu. Oscar Bobb bediente Patrick Berg auf der rechten Seite, dessen Querpass Erling Haaland in der 86. Minute aus kurzer Distanz zum 2:1 verwertete.In den verbleibenden Minuten drängte die Elfenbeinküste zwar noch auf den erneuten Ausgleich, klare Chancen ließ die norwegische Defensive jedoch kaum noch zu. Stattdessen bot sich Haaland in der Nachspielzeit sogar noch die Gelegenheit zum dritten Treffer, sein Abschluss ging jedoch am Tor vorbei.Mit dem hart erkämpften Erfolg zieht Norwegen ins Achtelfinale ein und trifft dort auf Brasilien.