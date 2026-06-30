© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIPiper Sandler dreht bei Block radikal ins Bullenlager: Das Kursziel springt von 58 auf 100 US-Dollar. Der Grund könnte Anleger jetzt hellhörig machen.Wie CNBC berichtet, sieht die Investmentbank Piper Sandler bei Block plötzlich erhebliches Kurspotenzial. Die Analysten stufen die Aktie des Zahlungsdienstleisters auf "Overweight" hoch. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 58 auf 100 US-Dollar erhöht. Das entspräche einem Aufwärtspotenzial von rund 27 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Piper Sandler setzt nicht nur auf eine kurzfristige Erholung. Analyst Bill Carcache sieht in Block eine Story aus wachsendem Bruttogewinn und steigenden Margen. Die aktuelle Bewertung spiegelt die …
Enthaltene Werte: US8522341036Den vollständigen Artikel lesen
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