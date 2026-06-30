New York - Die US-Börsen haben am Dienstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.319 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.499 Punkten 0,8 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 30.276 Punkten 1,7 Prozent im Plus.



Die Zahl der offenen Stellen in den USA übertraf im Mai die Erwartungen, wie aus Zahlen des zuständigen Statistikamts hervorgeht. Insgesamt waren demnach 7,6 Millionen Stellen verfügbar, ähnlich viele wie im April. Sowohl die Kündigungs- als auch die Einstellungsrate blieben unverändert.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1426 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8752 Euro zu haben.



Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 4.021 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 113,14 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 73,43 US-Dollar, das waren 48 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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