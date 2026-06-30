© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIJahrelang galten Aktienrückkäufe als verlässlicher Kurstreiber. Doch immer mehr Unternehmen treten auf die Bremse. Was steckt hinter dem Rückgang der Buybacks?Apple hat weiterhin eines der größten Aktienrückkauf-Programme weltweit. Nach dem Rekord von 2024 und einem weiteren 100-Milliarden-US-Dollar-Programm 2025 wurden auch 2026 erneut Milliarden über Rückkäufe an Aktionäre ausgeschüttet. Auch Shopify hat Anfang Juni sein Rückkaufprogramm um weitere 3 Milliarden US-Dollar erhöht und die Gesamtermächtigung auf 5 Milliarden US-Dollar ausgeweitet. Traditionell zahlt Big-Tech keine Dividenden, sondern steckt das Geld in Aktienrückkäufe. Für die Anleger hat das den Vorteil: Es müssen keine …
Enthaltene Werte: US0378331005,US02079K3059Den vollständigen Artikel lesen
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