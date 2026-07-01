Osnabrück - Bill Kaulitz leidet unter massiven Schlafproblemen. Der Musiker habe schlimme Albträume und schlafe ganz schlecht, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Er könne das gar nicht aussprechen, so schlimm seien die Träume.



Wiederkehrende Träume habe er nicht - mit einer Ausnahme: den alten Albtraum mit der Hexe. Die habe hinter dem Spielzeugkorb gewohnt. Das Besondere an diesem Grusel-Erlebnis: Sein Zwillingsbruder Tom teilt diese Erinnerung bis heute. Tom Kaulitz bestätigte der NOZ, dass er den Traum noch wisse. Den Traum hätten sie sogar beide gehabt. Gefragt nach dem besten Gegenmittel für solche nächtlichen Ängste, scherzte Tom Kaulitz: Eigentlich nur der Zwillingsbruder. Aber den habe natürlich nicht jeder.



Obwohl die Kaulitz-Brüder im Podcast und einer Netflix-Serie tiefe Einblicke in ihr Leben gewähren, wahren sie ihre Privatsphäre. Dazu befragt, gab Bill Kaulitz sich geheimnisvoll: "Du ahnst nicht, was ich nach der Minions-Premiere in München noch alles so treibe. Sonst wüsstest du, was wirklich privat ist. Aber so richtig privat."





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