Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im Süden und Osten Deutschlands. Betroffen seien Teile von Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen, teilte der DWD am Mittwochmorgen mit. Es könne zu Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtlich zu Blitzschäden kommen. Die Warnungen gelten zunächst bis 6 Uhr, eine Verlängerung und Ausdehnung auf weitere Gebiete ist jedoch wahrscheinlich.
Hintergrund ist eine Kaltfront, die tagsüber zögernd ostwärts abzieht. Ihr folgt eine etwas trockenere und stabiler geschichtete Luftmasse nach. Den Süden und die östliche Mitte des Landes überqueren zahlreiche kräftige Gewitter, die von Starkregen um 30 l/qm in kurzer Zeit sowie lokal von Hagel und Sturmböen begleitet werden. Punktuell kann auch ein extremes Unwetter mit um 40 l/qm/h nicht ausgeschlossen werden.
Im weiteren Verlauf des Tages wachsen die Gewitter zu größeren Clustern zusammen, die strichweise mehrstündige Niederschlagsmengen von 40 bis 60 Litern pro Quadratmeter bringen können. Die Unwettergefahr nimmt im Tagesverlauf von West nach Ost sukzessive ab.
Hintergrund ist eine Kaltfront, die tagsüber zögernd ostwärts abzieht. Ihr folgt eine etwas trockenere und stabiler geschichtete Luftmasse nach. Den Süden und die östliche Mitte des Landes überqueren zahlreiche kräftige Gewitter, die von Starkregen um 30 l/qm in kurzer Zeit sowie lokal von Hagel und Sturmböen begleitet werden. Punktuell kann auch ein extremes Unwetter mit um 40 l/qm/h nicht ausgeschlossen werden.
Im weiteren Verlauf des Tages wachsen die Gewitter zu größeren Clustern zusammen, die strichweise mehrstündige Niederschlagsmengen von 40 bis 60 Litern pro Quadratmeter bringen können. Die Unwettergefahr nimmt im Tagesverlauf von West nach Ost sukzessive ab.
© 2026 dts Nachrichtenagentur