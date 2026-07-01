Der Uranmarkt durchläuft derzeit keine gewöhnliche Rohstoffwelle, sondern eine strategische Neujustierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Versorgungssicherheit und industrielle Souveränität haben den nuklearen Brennstoff längst zum sicherheitspolitischen Faktor erhoben. Für Anleger verschiebt sich der Fokus vom bloßen Spotpreis hin zu den kritischen Engpässen in Verarbeitung und Anreicherung. Die eigentliche Wertschöpfung entsteht nicht mehr allein im Boden, sondern dort, wo aus Erz einsatzfähiger Brennstoff wird. Wer diese Knotenpunkte kontrolliert, sichert sich die Margen. Cameco, American Atomics und Centrus Energy zeigen, wie sich Stabilität, Hebelwirkung und strategische Knappheit im selben Marktumfeld gewinnbringend kombinieren lassen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de