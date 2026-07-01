Mexiko-Stadt - Bei der Fußball-WM hat Gastgeber Mexiko das Sechzehntelfinale gegen Ecuador souverän mit 2:0 gewonnen.



Der Sieg von "El Tri" vor dem heimischen Publikum in Mexiko-Stadt war in der wegen eines Gewitters um eine Stunde verzögerten Partie zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die Mannschaft von Trainer Javier Aguirre dominierte das Spiel von Beginn an und ging in der 22. Minute durch einen sehenswerten Treffer von Julian Quinones in Führung. Quinones nutzte einen Pass von Roberto Alvarado, um aus halblinker Position ins linke Eck zu treffen. Raul Jimenez erhöhte in der 31. Minute auf 2:0, nachdem er einen Doppelpass mit Quinones gespielt hatte und den Ball aus zentraler Position ins rechte Kreuzeck schoss.



In der zweiten Halbzeit versuchte Ecuador, den Druck zu erhöhen, fand jedoch kein Durchkommen gegen die gut organisierte mexikanische Abwehr. Mexiko hingegen blieb gefährlich und hätte durch Raul Jimenez und Gilberto Mora beinahe das dritte Tor erzielt. Die letzten zwei Minuten musste Ecuador nach Rot für Piero Hincapie in Unterzahl spielen, weitere Treffer fielen aber nicht mehr.



Im Achtelfinale trifft Mexiko am Montag um 2 Uhr (deutscher Zeit) erneut im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt auf den Sieger der Partie England - DR Kongo.





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