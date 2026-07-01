Berlin - Die Grünen im Bundestag fordern massive Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) aus Europa. Als Reaktion auf die Sperrung der leistungsfähigsten US-KI-Modelle hat die Fraktion einen entsprechenden Antrag mit 15 Maßnahmen beschlossen.



Wie der "Tagesspiegel" berichtet, soll sich die Bundesregierung demnach dafür einsetzen, dass auf europäischer Ebene in den nächsten Jahren mindestens 100 Milliarden Euro für KI und dazugehörige Infrastrukturen bereitgestellt werden. "Eine politische Entscheidung kann reichen, damit Unternehmen, Forschung und Verwaltung in Europa plötzlich keinen Zugriff mehr auf zentrale KI-Modelle haben", sagte die digitalpolitische Sprecherin Rebecca Lenhard dem Fachdienst "Tagesspiegel Background". Man müsse sich nur vorstellen, was passiere, wenn künftig kritische Prozesse in Wirtschaft oder Staat auf solchen Modellen basierten. Deutschland und Europa müssten daraus Konsequenzen ziehen und eigene Anbieter gezielt stärken.



Die Bundesregierung soll zudem eine Bestandsaufnahme der digitalen Abhängigkeiten staatlicher Stellen im Bereich KI vornehmen. Bei Betriebssystemen, Office-Anwendungen oder Cloud-Diensten zeigten sich die Folgen jahrelanger Abhängigkeit in hohen Kosten und geringer Wahlfreiheit. "Deutschland und Europa dürfen nicht zulassen, dass sich dieser Fehler bei Künstlicher Intelligenz wiederholt", sagte Lenhard.



Der Antrag soll am 7. Juli vom Wirtschaftsbeirat der Grünen mit KI-Unternehmen diskutiert werden und bei nächster Gelegenheit in den Bundestag eingebracht werden.





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