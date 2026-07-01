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zukunftsbilanzen.de
01.07.2026 06:46 Uhr
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Volkswagen in der Krise, Rheinmetall stürzt ab, könnte Volatus Aerospace der lachende Dritte sein?

Die Drohne hat das Gesicht der modernen Kriegsführung für immer verändert und zwingt Nationen rund um den Globus zu rigorosen Anpassungen. Getrieben von den teilweise harten Lektionen aus dem Ukraine-Krieg, plant Südkorea nun auch eine radikale Militärreform. Künftig soll dort jeder der 500.000 aktiven Soldaten zum Drohnen-Piloten ausgebildet werden, um der stetig wachsenden Bedrohung aus dem Norden (Nordkorea) zu begegnen. Aber auch in Europa dreht sich die militärische Spirale rasant weiter. Während die ukrainische Marine mit wendigen Kampfbooten auf dem Schwarzen Meer Jagd auf russische Drohnen macht, um die lebenswichtigen Häfen Odessas zu schützen, wächst in Moskau die Nervosität. Aus Angst vor ukrainischen Gegenschlägen zieht der Kreml einen immer engeren Abwehrring um sich und installiert neue S-400-Luftabwehrsysteme, offenbar sogar auf dem Gelände der Stiftung von Wladimir Putins Tochter. Lesen Sie in unserem aktuellen Bericht, wie der Aufstieg der unbemannten Waffensysteme ein weltweites Wettrüsten entfesselt und wie es mit den Aktien von Volkswagen, Rheinmetall und Volatus weitergehen könnte.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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