© Foto: Vlad Karkov - dpaNike schlägt die Erwartungen der Wall Street, profitiert von einem fast 1-Milliarden-Dollar-Effekt - doch ausgerechnet China sendet ein Warnsignal. Ist der Turnaround wirklich da? Die Aktie schmiert nachbörslich ab.Nike hat geliefert - zumindest auf den ersten Blick. Die Quartalszahlen fielen besser aus als von der Wall Street erwartet. So erzielte der Sportartikelriese im vierten Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 20 Cent. Analysten hatten laut LSEG nur mit 13 Cent gerechnet. Auch der Umsatz lag mit 10,97 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen von 10,86 Milliarden US-Dollar. Doch der Jubel bekam schnell Risse. Die Aktie sackte nach Börsenschluss zunächst um bis zu 8 …
Enthaltene Werte: US6541061031Den vollständigen Artikel lesen
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