Die aktuelle Börsendynamik wird maßgeblich von abnehmenden Risiken und sinkenden Kosten getrieben. Ein aufstrebender Rohstoff-Explorer für Batteriemetalle bietet hierbei als stark unterbewerteter Small-Cap hohes Kurspotenzial. Parallel nutzt eine führende Airline gesunkene Ölpreise für einen starken charttechnischen Ausbruch nahe des Jahreshochs. Ein globaler in Deutschland ansässiger Konzern komplettiert den heutigen Bericht und rundet das Chartbild ab, denn nach einem historischen US-Gerichtsurteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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