DJ Deutsche Telekom beginnt dritte Tranche ihres Aktienrückkaufprogramms
DOW JONES--Die Deutsche Telekom startet am Mittwoch die dritte Tranche ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms. Dieses im November 2025 beschlossene Programm hat ein Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro und läuft bis Ende 2026. Nachdem in den ersten beiden Tranchen bereits Aktien für rund 1,01 Milliarden Euro erworben wurden, sieht die dritte Tranche nach Angaben der Deutschen Telekom bis zum 30. September 2026 den Rückkauf von bis zu 23,5 Millionen Aktien für maximal 560 Millionen Euro ausschließlich über den Xetra-Handel vor. Die Durchführung basiert auf dem Hauptversammlungsbeschluss vom April 2025.
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July 01, 2026 00:24 ET (04:24 GMT)
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