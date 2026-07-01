Lahore - In Lahore im Nordosten Pakistans sind am Dienstag mehrere Kinder beim Einsturz des Dachs eines Nachhilfezentrums ums Leben gekommen. Weitere Kinder wurden verletzt, teilten die lokalen Behörden mit. Der Gesundheitsminister der Provinz Punjab, Khawaja Imran Nazir, bestätigte, dass 14 Kinder bei dem Einsturz starben. Zwei Kinder konnten nach einer ersten medizinischen Behandlung entlassen werden, während vier weitere im Krankenhaus blieben.
Zum Zeitpunkt des Einsturzes hielten sich über 30 Kinder im Gebäude auf. Die Polizei teilte mit, dass Bauarbeiten im oberen Stockwerk des Gebäudes stattfanden, während die Kinder im Erdgeschoss Unterricht hatten. Fünf Personen, darunter der Eigentümer des Gebäudes, wurden festgenommen, während die Ermittlungen zu dem Vorfall andauern.
Gebäudeeinstürze sind in Pakistan aufgrund mangelhafter Sicherheitsstandards und schlechter Baumaterialien keine Seltenheit.
Zum Zeitpunkt des Einsturzes hielten sich über 30 Kinder im Gebäude auf. Die Polizei teilte mit, dass Bauarbeiten im oberen Stockwerk des Gebäudes stattfanden, während die Kinder im Erdgeschoss Unterricht hatten. Fünf Personen, darunter der Eigentümer des Gebäudes, wurden festgenommen, während die Ermittlungen zu dem Vorfall andauern.
Gebäudeeinstürze sind in Pakistan aufgrund mangelhafter Sicherheitsstandards und schlechter Baumaterialien keine Seltenheit.
© 2026 dts Nachrichtenagentur