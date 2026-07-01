© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoSandisk hat sich 2026 bereits verachtfacht. Bernstein erhöht nun das Kursziel massiv und sieht dank neuer Langfristverträge weiteres Aufwärtspotenzial.Die Rallye der Speicheraktie Sandisk könnte nach Einschätzung von Bernstein noch lange nicht beendet sein. Das Analysehaus bekräftigte seine Kaufempfehlung und hob das Kursziel von 1.700 auf 3.000 US-Dollar an. Damit liegt das neue Kursziel deutlich über dem Wall-Street-Konsens von 1.845,64 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Aus Sicht von Bernstein profitiert das Unternehmen von einer neuen Generation langfristiger Lieferverträge im Speichermarkt. Diese Vereinbarungen sollen die Ertragslage stabilisieren und die Risiken für die …
Enthaltene Werte: US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen
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