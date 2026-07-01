Die Sandisk-Aktie hat zum Wochenauftakt mit einem Kursplus von rund +11% für Aufsehen gesorgt. Der kräftige Anstieg bringt den Speicherspezialisten in eine aussichtsreiche charttechnische Ausgangslage, denn das Allzeithoch rückt wieder in greifbare Nähe. Anleger richten ihren Blick nun auf die entscheidende Frage, ob der jüngste Kursschub den Ausbruch auf neue Rekordstände einleiten kann oder ob es zunächst weitere Bestätigung benötigt. Wie es für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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