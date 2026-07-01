Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 01.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Direkt neben Europas erster Lithium-Mine: Wartet hier der nächste Börsengewinner
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
Xetra
30.06.26 | 17:35
57,26 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BMW AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMW AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
57,4257,6808:16
57,4257,6808:16
Dow Jones News
01.07.2026 07:33 Uhr
243 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 51

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 51

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 51

München (pta000/01.07.2026/07:00 UTC+2)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 22. Juni 2026 bis einschließlich 28. Juni 2026 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 1.890.895 Stammaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
22.06.2026  87.712                60,0897                  CBOE Europe (CEUX) 
22.06.2026  30.000                60,1705                  Turquoise (TQEX) 
22.06.2026  293.326               60,1346                  Xetra 
23.06.2026  79.706                60,7226                  CBOE Europe (CEUX) 
23.06.2026  24.228                60,6402                  Turquoise (TQEX) 
23.06.2026  209.950               60,6572                  Xetra 
24.06.2026  130.521               61,1071                  CBOE Europe (CEUX) 
24.06.2026  25.000                61,0560                  Turquoise (TQEX) 
24.06.2026  257.738               61,0396                  Xetra 
25.06.2026  230.000               61,1801                  CBOE Europe (CEUX) 
25.06.2026  30.000                61,1697                  Turquoise (TQEX) 
25.06.2026  475.000               61,1892                  Xetra 
26.06.2026  17.714                60,5160                  Xetra

Die zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 wurde am 26. Juni 2026 beendet. Im Rahmen dieser zweiten Tranche wurden im Zeitraum vom 2. Januar 2026 bis zum 26. Juni 2026 8.252.475 Stammaktien erworben. Zusammen mit der ersten Tranche des laufenden Aktienrückkaufprogramms wurden damit insgesamt 15.750.628 Stamm- und 1.773.313 Vorzugsaktien erworben.

Für die im Rahmen der zweiten Tranche zurückgekauften Aktien wurde ein Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von EUR 624.999.962,72 gezahlt. Für das laufende Aktienrückkaufprogramm (Tranchen 1 und 2) beläuft sich der bisherige Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) damit auf EUR 1.374.999.056,65. Der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis für die im laufenden Aktienrückkaufprogramm zwischen dem 21. Mai 2025 und dem 26. Juni 2026 erworbenen Aktien betrug EUR 78,73 je Stammaktie und EUR 76,13 je Vorzugsaktie.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782882000410 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.