DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 51

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 51

München (pta000/01.07.2026/07:00 UTC+2)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 22. Juni 2026 bis einschließlich 28. Juni 2026 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 1.890.895 Stammaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 22.06.2026 87.712 60,0897 CBOE Europe (CEUX) 22.06.2026 30.000 60,1705 Turquoise (TQEX) 22.06.2026 293.326 60,1346 Xetra 23.06.2026 79.706 60,7226 CBOE Europe (CEUX) 23.06.2026 24.228 60,6402 Turquoise (TQEX) 23.06.2026 209.950 60,6572 Xetra 24.06.2026 130.521 61,1071 CBOE Europe (CEUX) 24.06.2026 25.000 61,0560 Turquoise (TQEX) 24.06.2026 257.738 61,0396 Xetra 25.06.2026 230.000 61,1801 CBOE Europe (CEUX) 25.06.2026 30.000 61,1697 Turquoise (TQEX) 25.06.2026 475.000 61,1892 Xetra 26.06.2026 17.714 60,5160 Xetra

Die zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 wurde am 26. Juni 2026 beendet. Im Rahmen dieser zweiten Tranche wurden im Zeitraum vom 2. Januar 2026 bis zum 26. Juni 2026 8.252.475 Stammaktien erworben. Zusammen mit der ersten Tranche des laufenden Aktienrückkaufprogramms wurden damit insgesamt 15.750.628 Stamm- und 1.773.313 Vorzugsaktien erworben.

Für die im Rahmen der zweiten Tranche zurückgekauften Aktien wurde ein Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von EUR 624.999.962,72 gezahlt. Für das laufende Aktienrückkaufprogramm (Tranchen 1 und 2) beläuft sich der bisherige Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) damit auf EUR 1.374.999.056,65. Der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis für die im laufenden Aktienrückkaufprogramm zwischen dem 21. Mai 2025 und dem 26. Juni 2026 erworbenen Aktien betrug EUR 78,73 je Stammaktie und EUR 76,13 je Vorzugsaktie.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX

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July 01, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)