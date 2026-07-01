St. Gallen - Würde man bestehende Dieselbusse für den Elektrobetrieb umrüsten, liesse sich der gesamte europäische Busverkehr rund 15 Jahre früher elektrifizieren, zeigt eine Empa-Studie. Davon würde nicht nur die Umwelt profitieren, sondern auch die Busbetreiber. Mit den eingesparten Kosten könnten sie das ÖV-Angebot ausbauen - und das ohne grossen Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur. Eine der wichtigsten «Baustellen» auf dem Weg zu Netto-Null ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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