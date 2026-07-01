Der globale Halbleiter-Sektor demonstriert weiter Stärke. Zum Wechsel in das zweite Halbjahr machen Chip-Aktien bereits einen Rekordanteil von 19,7 Prozent am S&P 500 aus. Getrieben wird diese Entwicklung vom anhaltenden Ausbau der weltweiten KI-Infrastruktur. Nun liefert eine milliardenschwere Ankündigung aus Südkorea den nächsten Schub.• Südkorea treibt den Aufbau neuer Halbleiterkapazitäten massiv voran.• Samsung und SK Hynix planen Investitionen in neue Speicherchip- und Packaging-Anlagen.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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