Engelberg - Die Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis haben im ersten Halbjahr 2025/26 deutlich weniger verdient. Nach einem Rekordstart in die Wintersaison schlugen sich der Nahostkonflikt sowie ein tragischer Gondelunfall und ein Felssturz in tieferen Gästezahlen nieder. Die anhaltenden Unsicherheiten dürften das internationale Gruppengeschäft auch in den kommenden Monaten belasten. Von Anfang November 2025 bis Ende April 2026 besuchten 631'041 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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