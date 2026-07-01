Zürich - Obwohl Bundespräsident Guy Parmelin bei seiner jüngsten Reise nach Washington keinen Durchbruch in den Verhandlungen um ein Handelsabkommen erreicht hat, sieht der Chef der schweizerisch-amerikanischen Handelskammer, Rahul Sahgal, das nicht tragisch: «Unter den gegebenen Umständen würde ich sagen: Die Schweiz hat das Maximum herausgeholt.» Entscheidend sei momentan nicht, ob die Schweiz ein formelles Abkommen habe oder nicht, sondern welche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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