Die Circle-Aktie hat zuletzt einen deutlichen Dämpfer hinnehmen müssen und verlor innerhalb eines Handelstages rund -17,5% an Wert. Nach der vorherigen Rallye nutzten viele Anleger die hohen Kursniveaus offenbar für Gewinnmitnahmen. Gleichzeitig rückt der Rücksetzer die Aktie wieder verstärkt in den Fokus, denn nach dynamischen Aufwärtsbewegungen können Korrekturen attraktive Einstiegsmöglichkeiten eröffnen. Entscheidend wird nun sein, ob sich der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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