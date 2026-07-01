© Foto: Dall-EDie Circle-Aktie stürzt nach der Ankündigung des Stablecoin-Projekts Open USD um mehr als 17 % ab, doch Analysten sehen die neue Konkurrenz als überbewertet.Die Aktie des Stablecoin-Emittenten Circle schloss am Dienstag mit einem Minus von 17,55 Prozent bei 62,63 US-Dollar. Auslöser war die Vorstellung von Open USD (OUSD), einem neuen Stablecoin-Projekt, das von mehr als 140 Unternehmen unterstützt wird. Zu den namhaften Partnern gehören unter anderem Visa, Stripe, Mastercard, BlackRock und Coinbase. Investoren befürchten, dass Circles Stablecoin USDC künftig Marktanteile an den neuen Wettbewerber verlieren könnte. Open USD erhöht den Wettbewerbsdruck im Stablecoin-Markt Open USD wird von …
Enthaltene Werte: US57636Q1040,US92826C8394,USDT~USD,USDC~USD,US19260Q1076,US09290D1019,US1725731079Den vollständigen Artikel lesen
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