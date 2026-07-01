Die Berichtssaison wirft ihre Schatten voraus, und die Erwartungen sind in den vergangenen Wochen gestiegen. Selektives Vorgehen sei daher angesagt, heißt es bei der britischen Investmentbank Barclays mit Blick auf die europäischen und asiatischen Chipunternehmen. Bei Infineon überwiegt in diesem Umfeld der Optimismus.Barclays-Analyst Simon Coles hat das Kursziel für die Infineon-Aktie von 63 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Coles blickt recht zuversichtlich auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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