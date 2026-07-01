Emittent / Herausgeber: CMC Markets Deutschland
/ Schlagwort(e): Kooperation
CMC Markets wird Hauptpartner des Premier-League-Klubs Everton FC
Frankfurt am Main, 1. Juli 2026 -- CMC Markets (www.cmcmarkets.com), ein im FTSE 250 gelistetes Unternehmen und weltweit tätiger Multi-Asset-Finanzdienstleister, ist eine mehrjährige Hauptpartnerschaft mit dem Everton FC eingegangen. Damit investiert CMC Markets gezielt in einen der traditionsreichsten Vereine der englischen Premier League.
Die Partnerschaft markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Weiterentwicklung von CMC Markets: von einem auf Trading spezialisierten Unternehmen hin zu einem globalen Finanzdienstleister, der langfristig orientierte Anleger, aktive Trader und institutionelle Kunden mit Lösungen in den Bereichen Investment, Trading und Vermögensmanagement unterstützt.
Als Hauptpartner wird CMC Markets künftig als Trikotsponsor der Herren-, Damen- und U21-Mannschaften des Everton FC auf den Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots präsent sein. Zudem wird die Marke während der gesamten Laufzeit der Partnerschaften auf den digitalen Kanälen der Vereine, an den Spieltagen im Stadion sowie bei zahlreichen Fan- und Sponsorenaktivitäten sichtbar sein.
Die Entscheidung von CMC Markets für die Partnerschaft mit dem Everton FC basiert auf gemeinsamen Werten und einer ähnlichen Identität. Den Verein verbindet eine lange Tradition mit ehrgeizigen Zukunftsplänen. Er investiert nachhaltig in seine Weiterentwicklung und stärkt gleichzeitig die Bindung zu seinen Fans und den lokalen Gemeinschaften. Das Team steht damit für langfristige Ambitionen und kontinuierlichen Fortschritt - Werte, die eng mit der Entwicklung von CMC Markets als Unternehmen übereinstimmen.
Zum Leben erweckt wird die Partnerschaft über die Markenplattform "For The Passion", die die Bedeutung von Leidenschaft, Überzeugung und langfristigem Engagement hervorhebt - Eigenschaften, die sowohl im Fußball als auch in der Welt der Finanzdienstleistungen entscheidend für nachhaltigen Erfolg sind.
Peter Cruddas, Gründer und Chief Executive Officer von CMC Markets:
Everton ist ein großartiger Verein mit einer stolzen Geschichte und einer tiefen Verwurzelung in seiner Gemeinschaft. Wir sind stolz darauf, mit einem Team zusammenzuarbeiten, das unsere Werte, unsere Identität und unsere Leidenschaft teilt. Wir wünschen dem Everton FC für die kommenden Spielzeiten viel Erfolg."
Thomas Kranch, Kranch Media
Über CMC Markets
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