Das FZ Jülich will kritische Rohstoffe wie Silber aus ausgedienten Solarmodulen mit einem neuen elektrochemischen Verfahren zurückgewinnen. Dafür erhält es eine Zuwendung des Europäischen Forschungsrates. Das Forschungszentrum (FZ) Jülich hat eine Förderung für ein elektrochemisches Verfahren zum Recycling von Solarmodulen erhalten. Wie die Forschungseinrichtung mitteilte, handelt es sich um einen ERC Proof of Concept Grant des Europäischen Forschungsrates, der an den Materialwissenschaftler Ian ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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