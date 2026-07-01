DJ Siemens startet sein neues Aktienrückkaufprogramm
DOW JONES--Siemens startet an diesem Mittwoch sein im Mai angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 6 Milliarden Euro. Der Technologiekonzern erklärte, bis maximal Ende Juli 2031 könnten in dessen Rahmen maximal 70 Millionen Siemens-Aktien erworben werden.
Siemens hatte erst Mitte Juni ein 2024 gestartetes vorheriges Aktienrückkaufprogramm über 6 Milliarden Euro beendet.
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DJG/rio/cbr
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July 01, 2026 02:56 ET (06:56 GMT)
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