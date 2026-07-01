Berlin (ots) -- Airbnb hat untersucht, welche Inseln und Strandorte in Deutschland für den Sommer 2026 gemessen an der Entwicklung der Suchanfragen besonders in der Beliebtheit gestiegen sind. [1]- Drei Orte an der Ostsee Mecklenburg-Vorpommerns führen das Ranking an: Bansin, Hiddensee und Göhren.- Ostseeziele dominieren die Liste mit acht Orten in den Top 10.Sommerurlaub in Deutschland ist dieses Jahr besonders beliebt. Die Buchungen deutscher Gäste für Inlandsreisen im Sommer 2026 liegen über den Vergleichszahlen des Vorjahres und wachsen deutlich schneller als die Buchungen für Auslandsreisen.[2] Dies hat Airbnb zum Anlass genommen, um herauszufinden, welche deutschen Inseln und Strandorte in der Beliebtheit in diesem Sommer besonders gestiegen sind.[3] Das Ergebnis: Angeführt vom Seebad Bansin auf der Insel Usedom, der Insel Hiddensee sowie Göhren auf der Insel Rügen liegen acht der Orte in den Top 10 des Rankings an der Ostsee. Bei den Bundesländern liegt Mecklenburg-Vorpommern mit sechs Orten in den Top 10 vorne, gefolgt von Schleswig-Holstein mit drei und Niedersachsen mit einer Destination.Das sind die Top 10 der Inseln und Strandorte in Deutschland, die für den Sommer 2026 am meisten an Beliebtheit gewonnen haben - basierend auf dem Anstieg der nationalen und internationalen Suchanfragen:1. Bansin (Ostsee), Mecklenburg-Vorpommern - Kaiserbad auf Usedom mit eleganter Bäderarchitektur und einer langen Strandpromenade an der Ostsee.2. Hiddensee (Ostsee, Mecklenburg-Vorpommern) - autofreie Ostseeinsel mit unberührter Natur, weiten Stränden und einer besonders ruhigen, entschleunigten Atmosphäre.3. Göhren (Ostsee, Mecklenburg-Vorpommern) - Ostseebad auf Rügen mit Bäderarchitektur, Seebrücke und Nähe zur Steilküste.4. Pellworm (Nordsee), Schleswig-Holstein) - ruhige Nordseeinsel im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, bekannt für weite Deiche, Vogelwelt und viel Natur abseits großer Strände und Städte.5. Koserow (Ostsee), Mecklenburg-Vorpommern - Ostseebad auf der Insel Usedom mit Seebrücke, bekannt für seine Lage zwischen Ostsee und Achterwasser.6. Timmendorfer Strand (Ostsee), Schleswig-Holstein - Ostseebad in der Lübecker Bucht, das mit langem Sandstrand, eleganter Promenade und mondänem Urlaubsflair punktet.7. Poel (Ostsee), Mecklenburg-Vorpommern - ruhige Ostseeinsel nahe Wismar und bekannt für weite Strände, Natur und ursprüngliche Landschaft.8. Sellin (Ostsee), Mecklenburg-Vorpommern - Ostseebad auf der Insel Rügen, bekannt für die mit knapp 400 Metern Länge längste Seebrücke Rügens, klassische Bäderarchitektur und die "Himmelsleiter", eine steile Treppe, die vom Hochufer hinab zum Nordstrand und zur Seebrücke führt.9. Cuxhaven (Nordsee), Niedersachsen - Hafenstadt an der Nordsee, bekannt für lange Strände, die Lage an der Elbmündung sowie die Möglichkeiten zu Wattwanderungen und Schiffsbeobachtungen.10. Scharbeutz (Ostsee), Schleswig-Holstein - Ostseebad in der Lübecker Bucht, bekannt für seinen feinsandigen, flach abfallenden Strand und die modern gestaltete Strandpromenade.Ein Blick auf die Top 3 Ziele der Liste zeigt deutliche Unterschiede in Bezug auf die Wohnorte, aus denen die Gäste kommen:- Die meisten deutschen Gäste, die nach Unterkünften in Bansin suchen, kommen aus dem Salzlandkreis, aus dem Saalekreis, aus Bremen, München und dem Teutoburger Wald.- Deutsche Gäste, die sich für Reisen nach Hiddensee interessieren, kommen besonders häufig aus Berlin, Dresden, Hamburg und dem Havelland.- Nach Unterkünften in Göhren wird besonders häufig von deutschen Gästen aus Berlin, Essen, Paderborn, Leipzig und Meissen gesucht.Airbnb hat auch untersucht, welche deutschen Inseln und Strandorte besonders preiswerte Übernachtungen bieten. Dies sind die Inseln und Strandorte mit den niedrigsten durchschnittlichen Übernachtungspreisen im Sommer: [4]1. Poel (Ostsee), Mecklenburg-Vorpommern2. Cuxhaven (Nordsee), Niedersachsen3. Borkum (Nordsee) Niedersachsen4. Göhren (Ostsee), Mecklenburg-Vorpommern5. Norddorf/Amrum, (Nordsee), Schleswig-Holstein6. Ahlbeck/Usedom (Ostsee), Mecklenburg-Vorpommern7. Büsum (Nordsee), Schleswig-Holstein8. Koserow (Ostsee), Mecklenburg-Vorpommern9. Pellworm (Nordsee), Schleswig-Holstein10. Wittdün/Amrum (Nordsee), Schleswig-HolsteinAusgewählte Unterkünfte in einigen der Top-Reiseziele:- Terrassenwohnung "Strandläufer" - Villa Frisia (https://www.airbnb.de/rooms/1254456549051291197?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-09-21&check_out=2026-09-26&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1780318004_P3r2M1VnZ6B5VoTn&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=9ca66d1d-247c-4958-b50b-39e79994b27e), Bansin, Mecklenburg-Vorpommern- Gartenappartement im Haus Buchholz (https://www.airbnb.de/rooms/861416018518486959?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-10-05&check_out=2026-10-10&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1780297547_P3MV72g-4dEEYMs-&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=ec5fcf7a-f076-41ea-83f9-d10f0e20b45a), Hiddensee, Mecklenburg-Vorpommern- Villa Baltica - Hortensie Suite (https://www.airbnb.de/rooms/1157764581330093594?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-12-01&check_out=2026-12-06&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1780062783_P3oxbticWUHzZl09&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=210aad65-fff2-463f-81cd-bf0a6734792b), Göhren, Mecklenburg-Vorpommern- Kleines Strandhaus (https://www.airbnb.de/rooms/897020710625596228?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-06-01&check_out=2026-06-06&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1780061311_P3LYgr2bXH7u6CFy&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=cb8cc3a5-543e-48fb-9f8b-793c4bc04dac), Poel, Mecklenburg-Vorpommern- Gemütliche Ferienwohnung am Meer (https://www.airbnb.de/rooms/1266557361001311845?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-06-08&check_out=2026-06-13&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1779881780_P3yjXjHCZ7N_slng&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=537b1d72-1e77-495a-859b-6e8c86b2a710), Cuxhaven, NiedersachsenAlle aufgeführten Unterkünfte sind Gäste-Favoriten (https://www.airbnb.de/help/article/3496) und gehören damit zu den beliebtesten Unterkünften auf Airbnb, basierend auf der Meinung der Gäste. Gäste-Favoriten werden auf der Grundlage von Bewertungen und Daten zur Zuverlässigkeit aus mehr als einer halben Milliarde Reisen ermittelt.Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Unterkünfte dienen der Inspiration und Veranschaulichung. Airbnb unterstützt oder bewirbt diese Unterkünfte oder andere Unterkünfte bzw. Erlebnisse in keiner Weise.[1] Über die UntersuchungDie Auswertung basiert auf internen Airbnb-Daten zu nationalen und internationalen Suchanfragen für 33 deutsche Inseln und Strand-Destinationen zwischen dem 1. Juli bis 31. Dezember 2025 für den Reisezeitraum 26. Juni bis 14. September im Vergleich zu den gleichen Daten aus dem Vorjahreszeitraum. Besonders in der Beliebtheit gestiegene Ziele sind dabei solche mit besonders starkem prozentualen Anstieg der Suchen im Jahresvergleich. Alle Daten in der Pressemitteilung basieren, soweit nicht anders angegeben, auf dieser Untersuchung.[2] Basierend auf internen Daten von Airbnb zu Buchungen zwischen dem 1. Januar bis zum 31. März 2026 für Check-Ins im Zeitraum vom 21. Juni bis zum 6. September 2026 im Vergleich zu den gleichen Daten aus 2025.[3] Basis der Daten: siehe Fußnote 1[4] Basierend auf internen Airbnb-Daten zu dem durchschnittlichen Preis pro Nacht für 33 deutsche Inseln und Strand-Destinationen für Buchungen zwischen 1. Januar bis 30. September 2025 für den Reisezeitraum 26. Juni bis 14. September 2025.Über AirbnbAirbnb wurde im Jahr 2007 gegründet, als die beiden ersten Gastgeber drei Gäste bei sich zuhause in San Francisco übernachten ließen. Seitdem ist die Community auf über 5,5 Millionen Gastgeber:innen angewachsen, die bereits mehr als 2 Milliarden Gäste in fast jedem Land der Erde willkommen geheißen haben. Jeden Tag bieten Gastgeber:innen einzigartige Aufenthalte, Entdeckungen und Services an, die es Gästen ermöglichen, andere Communitys auf authentische Art und Weise zu erleben.Pressekontakt:Yvette Ceri | yvette.ceri@airbnb.comPia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49 30 403647 600Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49.17674717519Original-Content von: Airbnb Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179818/6305711