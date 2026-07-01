Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.980 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Symrise, Airbus und Rheinmetall, am Ende Hochtief, Heidelberg Materials und Eon.



"Tiefe Ölpreise, zunehmender Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus und die Hoffnung auf weitere Friedensgespräche sorgen für neue Zuversicht im Dax", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Trotz des kräftigen Kursanstiegs gestern lagen die Handelsumsätze allerdings nur im Durchschnitt. Die Sommerpause und die urlaubsbedingte Abwesenheit vieler Marktteilnehmer sind nicht zu übersehen."



Spannend werde es, wenn die großen Indizes wieder an ihre Rekordstände steigen. "Dann wird sich zeigen, ob die Euphorie über die starke Entwicklung des KI-Sektors genügen wird, um die Aktien weiter steigen zu lassen, oder ob die Nachfrage durch das zusätzliche Aktienangebot von SpaceX und Alphabets Kapitalerhöhung erst einmal gesättigt ist", so Stanzl. "Bislang schöpfen die großen Indizes lediglich ihre Handelsspanne aus, die sie im Juni etabliert haben - das gilt nicht nur für den zuletzt schwächeren Dax, sondern auch für die Aktienindizes, die besonders von KI profitieren."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,1396 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8775 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 73,11 US-Dollar; das waren 16 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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