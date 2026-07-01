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PSI Software SE und Warburg Pincus: Alle regulatorischen Freigaben für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erhalten; Abwicklung erfolgt in Kürze



01.07.2026 / 10:07 CET/CEST

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PSI Software SE und Warburg Pincus: Alle regulatorischen Freigaben für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erhalten; Abwicklung erfolgt in Kürze Alle regulatorischen Freigaben erteilt und damit alle Angebotsbedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots erfüllt

Abwicklung des Angebots erfolgt innerhalb der nächsten zehn Bankarbeitstage

Aktionäre erhalten 45,00 EUR in bar für jede angediente PSI-Aktie

Strategische Partnerschaft stärkt die Rolle der PSI als Anbieterin von kritischer Energie- und Industriesoftware

Delisting der PSI-Aktien soll so bald wie rechtlich und praktisch möglich durchgeführt werden Berlin, 1. Juli 2026 - PSI Software SE ("PSI" oder die "Gesellschaft") (Prime Standard, ISIN: DE000A0Z1JH9, angediente Aktien: ISIN DE000A0HMWM7, Börsenkürzel: PSAN), ein weltweit führender Hersteller von Industriesoftware für die Steuerung und Optimierung komplexer Systeme und Prozesse in den Bereichen Energie, Produktion und Logistik, und Zest Bidco GmbH, eine Holdinggesellschaft, die indirekt von Fonds kontrolliert wird, die von Warburg Pincus LLC verwaltet werden (zusammen "Warburg Pincus" oder die "Bieterin"), haben heute bekannt gegeben, dass alle Bedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (das "Angebot") erfüllt wurden, einschließlich aller erforderlichen regulatorischen Freigaben. Infolgedessen wird das Angebot innerhalb der nächsten zehn Bankarbeitstage abgewickelt. Bis zum heutigen Tag hat sich Warburg Pincus 82,33 Prozent aller ausstehenden PSI-Aktien gesichert. Dies umfasst die im Rahmen des Angebots angedienten Aktien, die bereits von der Bieterin und mit ihr gemeinsam handelnden Personen gehaltenen Aktien sowie die außerhalb des Angebots im Rahmen von Aktienkaufvereinbarungen gesicherten Aktien. Starke Partnerschaft für künftiges Wachstum Mit der Erfüllung aller Angebotsbedingungen wurde ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung der strategischen Partnerschaft, die im Investment Agreement vom 12. Oktober 2025 vereinbart wurde, erreicht. Gemäß dem Investment Agreement hat sich Warburg Pincus verpflichtet, die laufende Entwicklung der PSI und die Umsetzung ihrer aktuellen Unternehmensstrategie zu unterstützen. Dazu zählen die Transformation der PSI, Weiterentwicklung der industriellen KI, Stärkung der Marktposition und internationalen Expansion sowie die Bereitstellung finanzieller Mittel für organisches Wachstum und M&A-Aktivitäten. Die Partnerschaft soll die Rolle der PSI als vertrauenswürdige Technologiepartnerin für Versorger, Netzbetreiber und Industriekunden weiter stärken. Durch die Bereitstellung von langfristigem Kapital und strategischer Unterstützung will Warburg Pincus PSI dabei unterstützen, Investitionen in die nächste Generation von Netzleittechnik, industrieller Optimierung und Cybersecurity-Fähigkeiten zu beschleunigen. Dadurch kann PSI Kunden bei der Bewältigung der steigenden Anforderungen infolge der Energiewende, der Dezentralisierung und der Digitalisierung noch besser unterstützen. Auch unter der neuen Eigentümerstruktur bleibt ausschließlich PSI, gemeinsam mit ihren Kunden, für den Umgang mit sensiblen Kunden- und Infrastrukturdaten verantwortlich. Der Schutz von Kundendaten bleibt oberste Priorität. Sämtliche Datenschutz-, Cybersecurity- und vertraglichen Vertraulichkeitsverpflichtungen gelten unverändert fort. PSI verpflichtet sich weiter uneingeschränkt sicherzustellen, dass solche Daten geschützt sind und ausschließlich für diejenigen zugänglich sind, die zu ihrer Überwachung oder Verwaltung berechtigt sind. Die Transaktion soll zudem die operative Resilienz und Innovationsfähigkeit der PSI stärken und damit die langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit kritischer Infrastruktur fördern, auf die Kommunen, Versorger und Industrieunternehmen in Deutschland, Europa und darüber hinaus angewiesen sind. Robert Klaffus, Vorstandsvorsitzender der PSI, sagte: "Gemeinsam mit Warburg Pincus an unserer Seite schlagen wir ein neues Kapitel für PSI auf. Die Erfahrung, finanzielle Stärke und das globale Netzwerk von Warburg Pincus werden PSI dabei unterstützen, die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie zu beschleunigen und unsere Kunden bei der Bewältigung der zunehmenden Komplexität der Energiewende und industriellen Digitalisierung noch besser zu unterstützen. Gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um unsere Transformation voranzutreiben, weiter zu expandieren, kontinuierlich in resiliente und sichere kritische Softwarelösungen zu investieren und unsere Position als führender Anbieter von KI-basierter Energie- und Industriesoftware zu stärken." Max Fowinkel, Managing Director Warburg Pincus Deutschland, Head of Technology Europe, kommentierte: "Die Warburg Pincus Funds freuen sich darauf, PSI in einer für die Energie- und Industriebranche wegweisenden Phase zu begleiten. Die starke Technologieplattform und die umfassende Branchenexpertise von PSI sind ein hervorragendes Fundament, auf dem das Unternehmen seine Transformation weiter vorantreiben kann - durch gezielte Investitionen in Innovation und strategische M&A-Aktivitäten. Gleichzeitig hat die Wahrung höchster Standards in der Datensicherheit oberste Priorität. Robert Klaffus und das PSI-Führungsteam haben die Erfahrung und die Vision, PSI als einen der führenden Anbieter von KI-basierter Energie- und Industriesoftware weiterzuentwickeln - und die Warburg Pincus Funds werden diesen Weg langfristig unterstützen." Abwicklung des Angebots und nächste Schritte Der Angebotspreis von 45,00 EUR je PSI-Aktie wird den PSI-Aktionären, die ihre Aktien in das Angebot angedient haben, innerhalb der nächsten zehn Bankarbeitstage zur Auszahlung angewiesen. Weitere Informationen zur Abwicklung des Angebots sind unter https://offer-power.com verfügbar. Nach Abwicklung des Angebots beabsichtigt Warburg Pincus, die PSI-Aktien so bald wie rechtlich und praktisch möglich von der Börse zu nehmen. Der Vorstand der PSI hält die Umsetzung seiner langfristigen Strategie außerhalb des öffentlichen Kapitalmarktumfelds für vorteilhaft für das Unternehmen, und unterstützt - vorbehaltlich seiner Sorgfalts- und Treuepflichten - das von Warburg Pincus beabsichtigte Delisting. Über PSI Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.300 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Produktion und Logistik sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de Über Warburg Pincus Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler Wachstumsinvestitionen. Das Unternehmen besteht seit 1966 als Partnerschaft und verfügt über die Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und Managementteams über Marktzyklen hinweg nachhaltig zum Erfolg zu führen. Aktuell verwaltet das Unternehmen mehr als 100 Milliarden US-Dollar und hat über 215 Unternehmen im Portfolio, die über unterschiedliche Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen verteilt sind. Seit Gründung hat Warburg Pincus im Rahmen seiner Private Equity-, Immobilien- und Kapitallösungsstrategien in mehr als 1.100 Unternehmen investiert. Warburg Pincus hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält weltweit 15 Büros. Weitere Informationen unter www.warburgpincus.com und auf LinkedIn oder YouTube . Kontakt PSI

Karsten Pierschke

Head of Investor Relations and Corporate Communications

kpierschke@psi.de

+49 30 2801-2727 Warburg Pincus

Alice Gibb

Director - Head of Communications, Europe

alice.gibb@warburgpincus.com

+44 20 7306 3090 Katharina Gebsattel

Communications

katharina.gebsattel@warburgpincus.com

+49 172 7186 857 Haftungsausschluss Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der PSI Software SE dar. Das öffentliche Übernahmeangebot selbst sowie dessen Bedingungen und weitere Informationen zum öffentlichen Übernahmeangebot wurden in der Angebotsunterlage der Zest Bidco GmbH veröffentlicht. Anlegern und Aktionären der PSI Software wird empfohlen, die Angebotsunterlage und alle anderen Dokumente im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot, insbesondere die gemeinsame Begründung von Vorstand und Aufsichtsrat, sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Den Aktionären der PSI Software wird außerdem empfohlen, sich gegebenenfalls unabhängig beraten zu lassen, um eine fundierte Entscheidung über den Inhalt der Angebotsunterlage und das Übernahmeangebot treffen zu können. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Veröffentlichung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Annahmen und Prognosen der PSI Software basieren. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören auch diejenigen, die in den öffentlichen Berichten der PSI Software unter https://www.psi.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte diskutiert werden. Weder PSI noch Software SE noch Warburg Pincus übernehmen Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



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