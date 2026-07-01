Aachen (ots) -Grünenthal wurde erneut für sein Engagement für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgezeichnet. Im Rahmen des audit berufundfamilie wird das Zertifikat mit Prädikat für das Aachener Pharmaunternehmen um weitere drei Jahre verlängert.Bereits zum sechsten Mal in Folge erhält Grünenthal die Auszeichnung für seine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Zu den Angeboten für Mitarbeitende zählen unter anderem die Familienstartzeit, die Betriebskindertagesstätte Karlinis am Standort Aachen sowie das SmartWork-Konzept, das eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ermöglicht."Zum sechsten Mal erfolgreich zertifiziert zu werden, ist für uns eine schöne Bestätigung", sagt Oliver Lamm, Head HR Deutschland. "Wir möchten unseren Mitarbeitenden die bestmögliche Unterstützung bieten, damit Beruf und Privatleben gut miteinander vereinbar sind. Daran arbeiten wir kontinuierlich weiter, vor allem mit dem Anspruch, auch in Zukunft ein attraktiver und moderner Arbeitgeber zu sein."Das Audit berufundfamilie ist ein strategisches Managementinstrument, das Unternehmen dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst auszurichten. Die Arbeitgeber, die sich dem Audit stellen, erarbeiten gemeinsam mit dem Anbieter passgenaue und bedarfsgerechte Maßnahmen. Die erfolgreiche Auditierung wird mit dem Zertifikat belohnt, einem Qualitätssiegel mit dreijähriger Laufzeit.Über GrünenthalGrünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von Schmerzen und verwandten Erkrankungen. Als forschendes Pharmaunternehmen in Familienbesitz verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in innovativer Schmerztherapie und der Entwicklung modernster Technologien für Patienten weltweit. Mit Innovationen wollen wir das Leben von Patienten verbessern. Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, unsere Vision von einer Welt ohne Schmerzen zu verwirklichen.Grünenthal hat seine Konzernzentrale in Aachen und ist mit Gesellschaften in 28 Ländern in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in mehr als 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2025 beschäftigte Grünenthal rund 4.100 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro.Weitere Informationen finden Sie auf: www.grunenthal.comFolgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/gruenenthal/) & Instagram (https://www.instagram.com/grunenthal)Pressekontakt:Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an:Matt Crabb, Head of Global Communications (Interim) bei Grünenthalmedia@grunenthal.comGrünenthal GmbH, 52099 Aachen, DeutschlandOriginal-Content von: Grünenthal Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118252/6305776