Aachen (ots) -Mit einer eigenen Teilstrecke beim Kinder-Lebens-Lauf 2026 hat Grünenthal heute ein sichtbares Zeichen für die Unterstützung schwerstkranker Kinder und ihrer Familien gesetzt. Rund 150 Mitarbeitende des Aachener Pharmaunternehmens begleiteten die 'Engels-Fackel', die von April bis Oktober über eine Strecke von rund 7.000 Kilometern symbolisch durch Deutschland, Luxemburg, Österreich und die Schweiz getragen wird, vom Aachener Marktplatz bis zum Grünenthal-Campus - ein Ausdruck von Solidarität und gesellschaftlicher Verantwortung, um auf die Bedeutung der Kinderhospizarbeit aufmerksam zu machen.Zum Auftakt auf dem Marktplatz begrüßte der Aachener Oberbürgermeister Dr. Michael Ziemons die Teilnehmenden und würdigte die Bedeutung der Initiative: "Aachen ist seit vielen Jahren eine Vorreiterregion der Hospiz- und Palliativversorgung. Viele der hier entwickelten Ansätze haben bundesweit Maßstäbe gesetzt. Umso mehr freue ich mich, dass Aachen dank des Engagements von Grünenthal Teil dieser Initiative ist und das Thema Kinderhospizarbeit heute noch stärker in den Fokus rückt."Mit der Aachener Etappe knüpft Grünenthal an ein langjähriges Engagement in der Hospiz- und Palliativversorgung an. Bereits 1998 wurde die Grünenthal-Stiftung für Palliativmedizin gegründet, die die Einrichtung des ersten Lehrstuhls für Palliativmedizin in Deutschland am Universitätsklinikum Aachen im Jahr 2003 ermöglicht hat. Seit vielen Jahren ist das Unternehmen zudem Hauptsponsor des Aachener Hospizgesprächs, eines bundesweiten Kongresses mit jährlich bis zu 400 Teilnehmenden zu aktuellen Themen der hospizlichen wie palliativen Versorgung. Die Beteiligung am Kinder-Lebens-Lauf unterstreicht dieses kontinuierliche Engagement."Die Förderung einer guten Hospiz- und Palliativversorgung und damit die würdige Begleitung am Lebensende ist für Grünenthal ein zentrales Anliegen", erklärte Dr. Uli Brödl, Chief Scientific Officer bei Grünenthal. "Kinder geraten dabei oft in Vergessenheit, denn mit Hospiz- und Palliativversorgung verbinden viele die letzte Lebensphase älterer Menschen, etwa am Ende einer Krebserkrankung. Der Kinder-Lebens-Lauf ist deshalb so wichtig, weil er sichtbar macht, dass auch schwerkranke Kinder und ihre Familien verlässliche Unterstützung, Aufmerksamkeit und gesellschaftliche Solidarität benötigen. Ich bin stolz darauf, dass wir heute mit einem großen Team hier ein echtes Zeichen für dieses wichtige Thema setzen können."Auch der Bundesverband Kinderhospiz hebt die Bedeutung der Initiative hervor: "Der Kinder-Lebens-Lauf ist die größte Inklusionskampagne Deutschlands", betonte Dr. Natalie Schwägerl, Leitung "Unterstützen & Mitmachen". "Wir sind sehr dankbar, Grünenthal als großen Sponsor an unserer Seite zu wissen. Das Unternehmen bringt sich aktiv ein und öffnet uns Türen - intern wie extern. Je häufiger Menschen mit der Kinderhospizarbeit in Berührung kommen, desto selbstverständlicher wird der Umgang mit dem Thema. Und umso besser können wir zeigen, dass Kinderhospizarbeit nicht nur traurig ist, sondern vor allem Lebensbegleitung bedeutet."Nach einer kurzen Gesprächsrunde und der symbolischen Übergabe der 'Engels-Fackel' gab Aachens Oberbürgermeister den Startschuss für den Lauf. Die rund 150 Grünenthal-Mitarbeitenden legten die ca. sechs Kilometer lange Etappe anschließend bis zum Grünenthal-Campus zurück, wo sie von Kolleginnen und Kollegen am Aachener Standort empfangen wurden. Von dort aus wird die Fackel am nächsten Tag an die nächste Station in Overath bei Köln weitergetragen.Der Bundesverband Kinderhospiz e.V. ist als Dachverband der ambulanten und stationären Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland auch Ansprechpartner für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Krankenkassen und Spenderinnen und Spender. Er engagiert sich politisch für bessere Rahmenbedingungen für die Kinderhospizarbeit und setzt sich dafür ein, dass betroffene Familien aus dem sozialen Abseits geholt werden.Der Kinder-Lebens-Lauf ist eine bundesweite Inklusionskampagne des Bundesverband Kinderhospiz e.V. Er macht auf die Situation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsene mit lebensverkürzender Erkrankung sowie ihrer Familien aufmerksam und trägt das Thema Kinderhospizarbeit in die Öffentlichkeit.Weitere Informationen unter: www.kinder-lebens-lauf.deÜber GrünenthalGrünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von Schmerzen und verwandten Erkrankungen. Als forschendes Pharmaunternehmen in Familienbesitz verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in innovativer Schmerztherapie und der Entwicklung modernster Technologien für Patienten weltweit. Mit Innovationen wollen wir das Leben von Patienten verbessern. Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, unsere Vision von einer Welt ohne Schmerzen zu verwirklichen.Grünenthal hat seine Konzernzentrale in Aachen und ist mit Gesellschaften in 28 Ländern in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in mehr als 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2025 beschäftigte Grünenthal rund 4.100 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro.Weitere Informationen finden Sie auf: www.grunenthal.comFolgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/gruenenthal/) & Instagram (https://www.instagram.com/grunenthal)Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an:Cornelia Kompe, Global Communications Grünenthalcornelia.kompe@grunenthal.comOriginal-Content von: Grünenthal Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118252/6313766