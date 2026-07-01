© Foto: OpenAIEni plant mit Mercuria ein 50:50-Joint-Venture für Öl, Gas, LNG und Biokraftstoffe. Der Deal soll Enis Trading-Comeback einleiten.Der italienische Energiekonzern Eni hat sich mit dem Schweizer Handelshaus Mercuria auf die Gründung eines Joint Ventures für den Handel mit globalen Energierohstoffen geeinigt, berichtete die Londoner Financial Times am Mittwoch unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Laut ungenannten Quellen wird das Joint Venture, an dem beide Unternehmen zu gleichen Teilen beteiligt sind, mit Öl, Gas, Flüssigerdgas und Biokraftstoffen handeln. Weitere Details sollen voraussichtlich am Mittwoch bekannt gegeben werden. Dies wirkt wie der nächste Schritt in Enis …
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