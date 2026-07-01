Hamburg (ots) -Zwischen frühen Pilates-Sessions, langen Reisetagen, Festival-Wochenenden und heißen Sommertagen wird eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr für viele Menschen immer wichtiger. Genau hier setzt Liquid I.V. an und bringt seine wissenschaftlich entwickelten Lösung zur Flüssigkeitszufuhr nun auch nach Deutschland.Die Marke bietet eine geschmacksintensive Elektrolyt-Pulvermischung als Nahrungsergänzungsmittel, die entwickelt wurde, um eine verbesserte Flüssigkeitszufuhr zu unterstützen*. Die Formulierung hilft dabei, Elektrolyte zuzuführen, die durch Sport, Hitze oder einen aktiven Lebensstil verloren gehen können.Mit dem Deutschland-Launch baut Liquid I.V. seine europäische Präsenz weiter aus. Nach erfolgreichen Markteintritten in Großbritannien ist Deutschland der nächste wichtige Schritt für die Marke.Zum Launch wird Liquid I.V. außerdem auf dem Maschseefest in Hannover präsent sein und Produktproben verteilen.Zum Marktstart werden in Deutschland folgende Produkte erhältlich sein:Hydration MultiplierDie klassische Hydration Multiplier-Range kombiniert Elektrolyte wie Natrium und Kalium mit Glukose sowie fünf essenziellen Vitaminen - darunter Vitamin C sowie die B-Vitamine B3, B5, B6 und B12. Erhältlich sind die Produkte ab sofort auf Amazon (https://www.amazon.de/-/en/stores/LIQUIDIV/page/F8238C90-482D-4ECF-8689-2ABB711BA714?lp_asin=B08ZYNSZZT&ref_=ast_bln) in den Varianten Zitronen-Limette, Passionsfrucht, Erdbeere und Tropische Früchte.Sugar-FreeLiquid I.V. ist auch in der Variante Sugar-Free erhältlich. Die Formulierung kombiniert Elektrolyte mit den Aminosäuren L-Alanin und L-Glutamin, die die Wasseraufnahme unterstützen sollen, sowie Steviolglycoside aus Stevia als Zuckeralternative. Ergänzt wird die Formel durch essenzielle Vitamine und Mineralstoffe. Erhältlich sind die Produkte ab sofort auf Amazon (https://www.amazon.de/-/en/stores/LIQUIDIV/page/F8238C90-482D-4ECF-8689-2ABB711BA714?lp_asin=B08ZYNSZZT&ref_=ast_bln) in den Varianten Weißer Pfirsich und Mango-Ananas.Mix-PaketeDie Mix-Pakete enthalten mehrere Geschmacksrichtungen in einer Box und bieten Verbrauchern die Möglichkeit, beliebte Sorten zu probieren und mit einem einzigen Kauf neue Favoriten zu entdecken.* Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösungen verbessern die Wasseraufnahme während körperlicher Betätigung.[1] Circana (IRI), basierend auf dem Umsatzwert (Value Sales), Kategorie "Functional Hydration - Powders", Total US MULO+ inklusive Convenience Stores, MAT bis zum 07.09.2025.Pressekontakt:PresseUnilever@edelman.comOriginal-Content von: LIQUID I.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182934/6305802