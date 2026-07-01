Von ESS News BW ESS hat am Mittwoch mit dem Bau seines ersten deutschen Batteriespeichers in Deutschland begonnen. Nachdem das Unternehmen zu Jahresbeginn die vollständige Eigentümerschaft an dem Projekt übernommen hat, erfolgte nun der Spatenstich für die Anlage, die über 1 Gigawatt Leistung und 5,7 Gigawattstunden Speicherkapazität verfügen soll. Der Batteriespeicher in Klostermansfeld in Sachsen-Anhalt wird als Einzelprojekt entwickelt. Ein Sprecher von BW ESS erklärte auf Nachfrage von ESS News, dass der Speicher voraussichtlich im Jahr 2028 den kommerziellen Betrieb aufnehmen wird. Das in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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