Zürich - Die Stimmung bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Schweiz hat sich zuletzt wieder etwas verbessert. Sowohl export- als auch binnenorientierte KMU melden eine verhaltende Verbesserung der Geschäftslage. Der am Mittwoch von Raiffeisen veröffentlichte KMU PMI ist im Juni auf 49,4 von 48,4 Punkten im Mai gestiegen. Der Index hat sich damit nach zwei rückläufigen Monaten wieder nach oben entwickelt, bleibt aber den zweiten Monat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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