Zürich - Die Stimmung bei den Schweizer Industriefirmen hat sich im Juni leicht abgeschwächt. Nach drei Monaten mit steigenden Einkaufsmanagerindizes bleibt der Index dennoch klar im positiven Bereich. Der Dienstleistungs-PMI steigt derweil auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie ist im Juni um 3 auf 54,3 Punkte gefallen, wie die UBS und der Einkauf-Fachverband Procure.ch am Mittwoch mitteilten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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