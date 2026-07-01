Düsseldorf - Wegen des Verdachts auf Korruption im Zusammenhang mit der Fußball-EM 2024 in Deutschland haben Ermittler am Mittwoch bundesweit Durchsuchungen bei mehreren Stadtverwaltungen durchgeführt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Bochum und das Landeskriminalamt NRW mit. Auch die Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt am Main soll Medienberichten zufolge durchsucht worden sein.
Gegenstand der Ermittlungen sind mutmaßlich gewährte, nicht genehmigte Vorteile, unter anderem in Form eines Fußballländerspielbesuches, die ein damals für eine Gastgeberstadt tätiger Beschuldigter von hierfür Verantwortlichen der ausrichtenden Gesellschaft erhalten haben soll.
Daneben sollen den Gastgeberstädten von insoweit Verantwortlichen der ausrichtenden Gesellschaft auch exklusive Vorkaufsrechte für Eintrittskarten angeboten worden sein, die seitens der Gastgeberstädte zum Teil in Anspruch genommen und auf unterschiedliche Art verwendet worden sind.
Gegenstand der Ermittlungen sind mutmaßlich gewährte, nicht genehmigte Vorteile, unter anderem in Form eines Fußballländerspielbesuches, die ein damals für eine Gastgeberstadt tätiger Beschuldigter von hierfür Verantwortlichen der ausrichtenden Gesellschaft erhalten haben soll.
Daneben sollen den Gastgeberstädten von insoweit Verantwortlichen der ausrichtenden Gesellschaft auch exklusive Vorkaufsrechte für Eintrittskarten angeboten worden sein, die seitens der Gastgeberstädte zum Teil in Anspruch genommen und auf unterschiedliche Art verwendet worden sind.
© 2026 dts Nachrichtenagentur