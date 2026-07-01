Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich seit Mai in einer deutlichen Korrektur und notiert am Mittwoch aktuell bei 24,40 €. Damit liegt sie wieder auf dem Niveau von Mitte 2024. Angesichts unverändert robuster Geschäftszahlen stellt sich die Frage, ob der Kursrückgang gerechtfertigt ist. Operative Entwicklung bleibt stabil Die Geschäftsentwicklung liefert bislang kaum Argumente für den deutlichen Kursrückgang. Im ersten Quartal stieg der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de