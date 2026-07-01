Nike schockt die Sportwelt. Nicht mit einem Produktflop, sondern mit einer Umsatzprognose, die an den Börsen sofort Spuren hinterließ. Die Aktie des US-Konzerns verlor nach Veröffentlichung der Zahlen am Dienstagabend im nachbörslichen Handel gut 3 Prozent. Das hat Folgen auch für die deutschen Konkurrenten. Adidas und Puma unter Druck Adidas gab im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 0,7 Prozent nach, Puma um 0,9 Prozent. Kein Kurssturz, aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de