© Foto: Boris Roessler/dpaDer DAX hat am Mittwoch die anderen Europabörsen hinter sich gelassen, dank Rheinmetall und Airbus. Die US-Börsen steuern auf einen schwachen Start zu. Die Preise für Rohöl, Gold und Silber geben klar nach.DAX & Europa: Atempause an der 25.000er-Marke Nach den deutlichen Gewinnen zum Quartalsende hat der deutsche Leitindex zur Wochenmitte seine Gewinne weiter ausgebaut, wenn auch nur leicht. Damit konnte er sich von den anderen europäischen Leitindizes absetzen, die allesamt schwächer tendierten. Aktuell (Stand: 11:20 Uhr) zieht der DAX um 0,3 Prozent an auf 25.066 Zähler und hält sich damit über der Marke von 25.000 Punkten, um die er seit Wochen pendelt. Größte Gewinner sind Rheinmetall …
Enthaltene Werte: DE0006452907,US6541061031,DE0007030009,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,DE000A1EWWW0,XD0002742XXX,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USD,DE0007236101,SE0021921269Den vollständigen Artikel lesen
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