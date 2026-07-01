Düsseldorf - Microsoft erweitert seine Rechenzentrumspläne in Nordrhein-Westfalen. Der Konzern will im niederrheinischen Grevenbroich einen weiteren Standort bauen, wie Microsoft-Manager Ansgar Baums am Mittwoch auf einer Konferenz des "Handelsblatts" ankündigte.
Damit wächst das Projekt im Rheinischen Revier weiter. Konzernchef Satya Nadella hatte zuvor bereits Rechenzentren in Bergheim, Bedburg und Elsdorf angekündigt. Dafür stellte Microsoft Investitionen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro in Aussicht, die höchste Einzelinvestition des Konzerns in Deutschland.
Diese Summe dürfte mit dem vierten Rechenzentrum steigen, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise schreibt. Zum Investitionsvolumen machte Microsoft keine Angaben. In Branchenkreisen taxiert man die Kosten für derartige Neubauten auf mindestens einen dreistelligen Millionenbetrag. Der Konzern begründete den Ausbau mit einer sehr hohen Nachfrage.
Deutschlandchefin Agnes Heftberger sagte, diese Erweiterung bedeute zusätzliche Investitionen in die lokale Infrastruktur und in die Menschen, die dort leben und arbeiten.
Damit wächst das Projekt im Rheinischen Revier weiter. Konzernchef Satya Nadella hatte zuvor bereits Rechenzentren in Bergheim, Bedburg und Elsdorf angekündigt. Dafür stellte Microsoft Investitionen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro in Aussicht, die höchste Einzelinvestition des Konzerns in Deutschland.
Diese Summe dürfte mit dem vierten Rechenzentrum steigen, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise schreibt. Zum Investitionsvolumen machte Microsoft keine Angaben. In Branchenkreisen taxiert man die Kosten für derartige Neubauten auf mindestens einen dreistelligen Millionenbetrag. Der Konzern begründete den Ausbau mit einer sehr hohen Nachfrage.
Deutschlandchefin Agnes Heftberger sagte, diese Erweiterung bedeute zusätzliche Investitionen in die lokale Infrastruktur und in die Menschen, die dort leben und arbeiten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur