Jede fünfte Kilowattstunde, die Deutschland im ersten Halbjahr 2026 verbrauchte, stammt aus der Photovoltaik. Insgesamt deckten die Regenerativen im ersten Halbjahr 2026 den Stromverbrauch in Deutschland zu rund 58 Prozent. Die Photovoltaik hat im ersten im ersten Halbjahr 2026 rund 20 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland abgedeckt. Das zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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