FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.07.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 640 (680) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 814 (816) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS TELECOM PLUS PRICE TARGET TO 700 (1300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES FORESIGHT GROUP PRICE TARGET TO 700 (675) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11000 (11900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RS GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 775 (700) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAGA PLC PRICE TARGET TO 795 (600) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP REINITIATES SEGRO WITH 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 16370 (16525) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BP PRICE TARGET TO 650 (680) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 325 (335) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES B&M PRICE TARGET TO 180 (165) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 405 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2700 (2800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 600 (610) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6300 (6400) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS SYLVANIA PLATINUM PRICE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 2900 (2700) PENCE - 'BUY'
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