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Asset Standard
01.07.2026 11:30 Uhr
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Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 2. Quartal 2026

2. Quartal 2026 -

Mit dem Quartalswechsel am 1. April überwog an den Kapitalmärkten dann wieder der Optimismus. Über das soeben beendete Quartal hinweg trieb die Hoffnung auf ein Kriegsende im Iran und die - für die Börsen viel entscheidendere - Wiedereröffnung der Straße von Hormus die Aktienkurse auf zeitweise neue Höchststände. Insbesondere US-Technologietitel stiegen sehr stark an. Der Nadaq legte im zweiten Quartal des Jahres zeitweise bis zu +35% zu. Entsprechend profitierten unsere Mandate durch die hohe Gewichtung in diesem Marktsegment. Bei diesen Werten wurde uns allerdings auch etwas mulmig und wir verkauften im Juni rund die Hälfte dieser Positionen und warten nun mit rund 20-25% Cash in den betreuten Mandaten am Seitenrand.

Vergleicht man den US-Technologie-lastigen Nasdaq mit breiteren US-Indices, so wird ein Auslaufen der Aufwärtsdynamik aktuell nur im Nasdaq deutlich.

Lesen Sie mehr im kompletten Marktbericht 2. Quartal 2026 von Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust)

© 2026 Asset Standard
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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