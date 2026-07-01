Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 2. Quartal 2026

2. Quartal 2026 -

Mit dem Quartalswechsel am 1. April überwog an den Kapitalmärkten dann wieder der Optimismus. Über das soeben beendete Quartal hinweg trieb die Hoffnung auf ein Kriegsende im Iran und die - für die Börsen viel entscheidendere - Wiedereröffnung der Straße von Hormus die Aktienkurse auf zeitweise neue Höchststände. Insbesondere US-Technologietitel stiegen sehr stark an. Der Nadaq legte im zweiten Quartal des Jahres zeitweise bis zu +35% zu. Entsprechend profitierten unsere Mandate durch die hohe Gewichtung in diesem Marktsegment. Bei diesen Werten wurde uns allerdings auch etwas mulmig und wir verkauften im Juni rund die Hälfte dieser Positionen und warten nun mit rund 20-25% Cash in den betreuten Mandaten am Seitenrand.

Vergleicht man den US-Technologie-lastigen Nasdaq mit breiteren US-Indices, so wird ein Auslaufen der Aufwärtsdynamik aktuell nur im Nasdaq deutlich.