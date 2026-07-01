Der Photovoltaikzubau spielt sich bekanntermaßen vor allem im Gewerbe-, Industrie- und Utility-Scale-Sektor mit seinen großen Freiflächenanlagen ab. Darauf reagieren die Hersteller von Montagesystemen und präsentieren auf der Intersolar Europe Neuheiten, bei denen es vor allem darum geht, Anlagen noch schneller und einfacher und mit weniger Personal montieren zu können. Dazu kommen neue Produkte und Weiterentwicklungen für wachsende Produktsparten wie Gründächer und Agri-Photovoltaik. Wer bei den Unternehmen nachfragt, bekommt bei der Identifikation wichtiger Branchentrends viel Übereinstimmung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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