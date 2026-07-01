Die beeindruckende Kurs-Rally bei der Aktie von FuelCell Energy hat sich am Dienstag fortgesetzt. Der Titel ging mit einem Plus von rund 20 Prozent aus dem Handel und markierte zwischenzeitlich bei 37,88 Dollar ein neues Mehrjahreshoch. Neben einem Deal mit Fit Energy USA im Bereich KI-Rechenzentren verleihen auch positive Analystenkommentare frische Impulse.Das Wichtigste kurz und knapp• Neuer Auftrag sorgt für frische KI-Fantasie• Analysten werden optimistischer• Aktie hat sich zuletzt vervielfachtDas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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