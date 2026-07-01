Finanzierung unterstützt inländische Produktion von beschussfesten Titanplatten und großformatigen militärischen Titankomponenten auf Titanium Manufacturing Campus von IperionX

- IperionX erhält bis zu 6,6 Millionen USD vom Office of the Secretary of War - Submarine Workforce and Industrial Base-Programm (OSW-SWIB).

- Die Förderung ist Teil eines größeren, mehrere Organisationen umfassenden Programms zur Skalierung der Produktion von Hochleistungs-Titanlegierungsprodukten, einschließlich beschussfester Titanplatten, für landbasierte und seegestützte Verteidigungsplattformen.

- Die Finanzierung wird den Ausbau der Fertigungskapazitäten für großformatige militärische Titankomponenten auf dem Titanium Manufacturing Campus von IperionX in Virginia unterstützen und damit die US-Kapazitäten für missionskritische Titanprodukte und Lieferketten für kritische Materialien stärken.

- IperionX wird mit dem George H.W. Bush Combat Development Complex (BCDC) und dem Army Research Laboratory (ARL) des U.S. Army Combat Capabilities Development Command (DEVCOM) zusammenarbeiten, um die Produktskalierung, Validierung und Transferpfade für Verteidigungs- und strategische Industrieanwendungen zu beschleunigen.

- Neben der OSW-SWIB-Förderung hat IperionX eine zusätzliche Bestellung vom U.S. Army Ground Vehicle Systems Center für die Herstellung einer Reihe von Titan-Befestigungselementen für das JLTV erhalten, um die operativen Anforderungen der U.S. Army und des Marine Corps zu unterstützen.

1. Juli 2026 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX) hat im Rahmen eines Programms des U.S. Department of War (DoW), finanziert durch das Office of the Secretary of War Submarine Workforce and Industrial Base (oder OSW-SWIB), den Zuschlag für bis zu 6,6 Millionen USD erhalten.

Die Förderung ist Teil eines größeren Programms zur Skalierung der inländischen Produktion von Hochleistungs-Titanlegierungsprodukten, einschließlich beschussfester Titanplatten, für seegestützte und landbasierte Verteidigungsplattformen.

Der Schwerpunkt des mehrere Organisationen umfassenden Verteidigungsprogramms wird auf Titanwalzprodukte und -Komponenten für Plattformen liegen, die ein außergewöhnliches Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit, Toleranz gegenüber ballistischen Einwirkungen und Schockresistenz erfordern. Diese Anforderungen stellen einige der anspruchsvollsten Leistungsstandards bei fortschrittlichen Verteidigungsmaterialien dar, insbesondere für Anwendungen, die rauen Betriebsumgebungen, hohen Stoßbelastungen und Anforderungen an eine längere Lebensdauer ausgesetzt sind.

Die Finanzierung wird die Kapitalausstattung auf dem Titanium Manufacturing Campus von IperionX in Virginia unterstützen, wodurch die Fertigungskapazitäten für großformatige Titankomponenten erweitert und die US-Kapazitäten für missionskritische Titanprodukte gestärkt werden. Das Programm wird in zwei Phasen durchgeführt, wobei Phase 1 Fördermittel in Höhe von 0,2 Millionen USD für die Projektplanung und Testarbeiten gewährt. Nach dem erfolgreichen Abschluss ist davon auszugehen, dass IperionX weitere 6,4 Millionen USD erhält, um die Fertigungskapazität zu skalieren und die Kapitalausstattung zu erwerben.

Das Programm unterstützt direkt die Strategie von IperionX, eine sichere, kostengünstige und widerstandsfähige amerikanische Titanfertigungsplattform für Kunden aus dem Verteidigungsbereich und der hochentwickelten Industrie aufzubauen.

Die herkömmliche Produktion von Titanplatten ist technisch komplex, kapital- und energieintensiv und häufig durch geringe Ausbeuten gekennzeichnet. Der Prozess umfasst in der Regel die Schwammproduktion, das Vakuumschmelzen und -umschmelzen, das Gießen von Barren oder Platten, das Vorbrammenschmieden, das Warmwalzen, wiederholtes Glühen und die abschließende Oberflächenkonditionierung. Jeder dieser Schritte kann zu verlängerten Vorlaufzeiten, erhöhten Produktionskosten, Verlusten bei der Materialausbeute und Engpässen in der Lieferkette beitragen.

Die patentierten Titantechnologien von IperionX sind darauf ausgelegt, diesen Produktionsweg zu vereinfachen und zu verkürzen. Das unternehmenseigene HAMR-Verfahren kann kostengünstiges Titanpulver aus Titanmineralien oder recyceltem Titan herstellen, während seine HSPT- und THRM-Technologien leistungsstarke, schmiedeähnliche Titaneigenschaften liefern, ohne auf den vollständigen herkömmlichen Schmelz-Umschmelz-Schmiede-Pfad angewiesen zu sein.

Zusammen unterstützen diese Technologien die Pulver-zu-Platte-Titanfertigungsplattform von IperionX, die darauf ausgelegt ist, Prozessschritte zu reduzieren, die Kapitalintensität zu senken, die Energieintensität zu verringern, die Materialausnutzung zu verbessern und die Widerstandsfähigkeit der inländischen Lieferkette für strategische Titanprodukte zu stärken.

Im Rahmen dieses Programms wird IperionX Hochleistungs-Titanlegierungsprodukte für Anwendungen herstellen und bewerten, bei denen Titan eine leichte Alternative zu Stahl bieten kann, einschließlich Panzerungsvorplatten, Luken, Abdeckungen, Halterungen, Strukturbauteile und maritimer Systeme.

In maritimen Anwendungen können die hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit von Titan eine verbesserte Einsatzbereitschaft, einen geringeren Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer unterstützen. Auf landgestützten Verteidigungsplattformen kann ein geringeres Gewicht der Komponenten zu einer verbesserten Mobilität, Nutzlastkapazität, Kraftstoffeffizienz und Überlebensfähigkeit beitragen.

IperionX wird mit dem George H.W. Bush Combat Development Complex, einer Organisation innerhalb des Texas A&M University System (TAMUS), und dem Army Research Laboratory des U.S. Army Combat Capabilities Development Command zusammenarbeiten. Es ist davon auszugehen, dass die Zusammenarbeit Materialtests, die Bewertung der Beschussfestigkeit und Schockresistenz, die Produktvalidierung und den Transfer in Verteidigungsanwendungen sowie strategische US-Industrieanwendungen unterstützen wird.

Das Projekt ist eine systematische metallurgische Untersuchung, um zu demonstrieren, wie mikrostrukturelles THRM/HSPT-Engineering eingesetzt werden kann, um eine ballistische Schutzwirkung zu erzielen. Dieses Projekt ergänzt separat vom DoW finanzierte Programme von IperionX für die Pulver-zu-Platte-Produktion. Zusammen bieten diese vom DoW finanzierten Aktivitäten einen alternativen Weg, der das Potenzial aufweist, die Abhängigkeit der USA von importiertem Titanschwamm zu verringern.

Prototypenauftrag für Befestigungselemente des Joint Light Tactical Vehicle (JLTV)

Neben der OSW-SWIB-Förderung hat IperionX eine Bestellung vom U.S. Army Ground Vehicle Systems Center für die Herstellung einer Reihe von Prototypen für Titan-Befestigungselemente für das JLTV und den entsprechenden Anhänger erhalten - bekannt als das "Arbeitstier" der taktischen Bodenfahrzeugflotte des Marine Corps -, um die operativen Anforderungen der U.S. Army und des Marine Corps zu unterstützen.

Das JLTV ist ein leichtes taktisches Fahrzeug des US-Militärs, das ursprünglich von Oshkosh Defense gebaut wurde und dazu dient, zahlreiche Humvees zu ersetzen, indem es einen besseren Schutz, Mobilität, Nutzlastkapazität und vernetzte Missionsflexibilität für Kampf- und Unterstützungsoperationen bietet.

Obwohl der Wert der ursprünglichen Bestellung als nicht wesentlich eingestuft wird, weist ein erfolgreiches Prototypenprogramm das Potenzial auf, in ein beschleunigtes Einführungsprogramm für eine große Anzahl von Bodenfahrzeugen überzugehen, wodurch den US-Streitkräften leichte, hochfeste und korrosionsbeständige Titankomponenten zur Verfügung gestellt werden.

U.S. Army Lieutenant General Ross Coffman U.S. Army (a. D.), Senior Adviser von IperionX, sagte:

"Während meiner Zeit als Deputy Commanding General des Army Futures Command habe ich die Zusammenarbeit mit dem BCDC sehr geschätzt und aus erster Hand erfahren, wie wichtig eine sichere und kostengünstige US-amerikanische Titanlieferkette für die nationale Sicherheit ist.

Die Armee hat einen dringenden Bedarf, das Gewicht unserer Bodenfahrzeugplattformen zu reduzieren, um die Kampfeffektivität aufrechtzuerhalten. Die Vorteile von Titan auf allen Verteidigungsmobilitätsplattformen, einschließlich der Robotik, sind bekannt, und ich bin stolz darauf, diese Mission gemeinsam mit IperionX zu verfolgen."

Taso Arima, CEO von IperionX, sagte:

"Diese Förderung ist eine bedeutsame Bestätigung der Strategie von IperionX, die Fertigungskapazitäten für Hochleistungstitan in den USA zu skalieren. Durch die Kombination von kostengünstigerem Titan-Rohmaterial mit unseren patentierten Technologien HAMR, HSPT und THRM entwickeln wir eine effizientere inländische Fertigungsplattform für Hochleistungs-Titanplatten und -komponenten.

Unser Ziel besteht darin, die herkömmliche Titanproduktionskette zu verkürzen, die Komplexität der Lieferkette zu verringern und eine widerstandsfähigere, kostengünstigere US-amerikanische Titanlieferkette für Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie fortschrittliche Fertigung aufzubauen.

Neben der Förderung ist der neue Prototypenauftrag für Titan-Befestigungselemente für das JLTV ein weiteres Signal für die wichtige Rolle, die IperionX bei der Unterstützung der industriellen Basis der US-Verteidigung spielt."

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weiterführende Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an:

info@iperionx.com

+1 980 237 8900

Link zur vollständigen Originalmeldung: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03106080-6A1331837&v=undefined

Über IperionX

IperionX ist ein führender amerikanischer Spezialist für Titanmetalle und kritische Rohstoffe, der mit Hilfe patentierter Metalltechnologien leistungsstarke Titanlegierungen aus Titanmineralien oder Titanschrott unter Einsparung von Energie, Kosten und Emissionen herstellt.

Unser auf kritische Mineralien fokussiertes Titanprojekt ("Titan Critical Minerals Project") beherbergt die größte JORC-konforme Mineralressource aus Titan, Seltenen Erden und Zirkonmineralsand in den gesamten Vereinigten Staaten.

Die von IperionX produzierten Titanmetalle und kritischen Mineralien sind für die modernen US-Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Wasserstoff, Automobilbau und additive Fertigung unerlässlich.

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