Berlin - Die Deutsche Bahn bietet ihren Beschäftigten jetzt auch im Fernverkehr an, eine Bodycam zu tragen. Der Konzern kündigte am Mittwoch die schrittweise Einführung dieser freiwilligen Maßnahme an. Im ersten Schritt umfasst dies demnach über 2.000 Mitarbeiter im Zugbegleitdienst, in der Bordgastronomie und in den DB-Lounges am Empfang.
"Reisen im Fernverkehr sind sicher. Damit sich Reisende und Mitarbeitende auch weiterhin gut begleitet und sicher in unseren Zügen fühlen, führen wir Bodycams als einen weiteren Sicherheitsbaustein ein", sagte Personenfernverkehr-Vorstand Michael Peterson. Manfred Scholze, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats, sprach von einem "wichtigen Signal". Deshalb trage man die Einführung von Bodycams im Fernverkehr mit und begrüße, dass die Nutzung freiwillig bleibe.
Bevor die Bodycams als technisches Hilfsmittel zum Einsatz kommen, absolvieren die Mitarbeiter eine Schulung rund um Einsatzbedingungen, Rechtsgrundlagen, Kennzeichnungspflichten sowie praktische Bedienung und Umgang mit der Bodycam.
"Reisen im Fernverkehr sind sicher. Damit sich Reisende und Mitarbeitende auch weiterhin gut begleitet und sicher in unseren Zügen fühlen, führen wir Bodycams als einen weiteren Sicherheitsbaustein ein", sagte Personenfernverkehr-Vorstand Michael Peterson. Manfred Scholze, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats, sprach von einem "wichtigen Signal". Deshalb trage man die Einführung von Bodycams im Fernverkehr mit und begrüße, dass die Nutzung freiwillig bleibe.
Bevor die Bodycams als technisches Hilfsmittel zum Einsatz kommen, absolvieren die Mitarbeiter eine Schulung rund um Einsatzbedingungen, Rechtsgrundlagen, Kennzeichnungspflichten sowie praktische Bedienung und Umgang mit der Bodycam.
© 2026 dts Nachrichtenagentur